Медведев раскрыл, как на него повлиял вылет с Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от американца Ленера Тьена в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) на пресс-конференции заявил, что должен фокусироваться на общей картине, а не на конкретных матчах.

«Надо постараться фокусироваться не на этом матче – он был плохим, он меня переиграл. А на общей картине, и продолжать работать, как на последних турнирах. Если мне удастся и дальше побеждать хороших игроков, как на предыдущих турнирах, то я смогу добраться туда, где хочу быть», — отметил он.

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию. Медведев совершил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из десяти возможных.

Медведев расстался по ходу прошлого сезона с Жилем Серварой, с которым работал еще с юниорского тура и под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке еще в 2025 году выиграл первый за полтора года титул.

Ранее Евгений Кафельников назвал катастрофой результаты россиян на Australian Open.