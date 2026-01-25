Размер шрифта
В столичном ТЦ эвакуировали посетителей из-за возгорания

В московском ТЦ «Киевский» эвакуировали посетителей из-за возгорания в ресторане
Александр Гальперин/РИА Новости

Посетителей эвакуировали из торгового центра «Киевский» в Москве после срабатывания пожарной сигнализации из-за возгорания в одном из ресторанов, пострадавших нет, возгорание ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости.

«Была сработка пожарной сигнализации над плитой в ресторане, сейчас уточняется, в каком. Было воспламенение, его сразу же потушили, пожара как такового не было, но была сработка пожарной сигнализации», — передает агентство.

До этого в Московской области произошел пожар в жилом доме. По информации МЧС, возгорание произошло в деревне Селеваниха в двухэтажном здании из пеноблочных блоков размером 10 на 10 метров. Огонь охватил всю площадь сооружения. Пожар был локализован на территории около 100 кв. м примерно в 01:57 по Московскому времени, открытое горение ликвидировано к 03:05, а полное устранение последствий завершилось к 06:33. Как отмечается, пострадавших в чрезвычайной ситуации спасти не удалось.

Ранее в Ленинградской области сгорел ангар площадью 1 тыс. кв. м.

