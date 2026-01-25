Размер шрифта
Общество

Студентов большинства колледжей Мурманска перевели на удаленный формат обучения

Студентов колледжей Мурманска перевели на удаленку из-за проблем с электричеством
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Студенты всех колледжей Мурманска в понедельник, 26 января, будут учиться в дистанционном режиме. Об этом сообщает министерство образования и науки Мурманской области в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что перевод на удаленный формат обучения связан с аварийной ситуацией на линиях электропередачи «Россетей».

На удаленку перевели строительный, индустриальный, медицинский, педагогический колледжи, колледж экономики и информационных технологий, технологический колледж сервиса, коррекционную школу 1 и Центр дополнительного образования «Лапландия».

В ведомстве добавили, что Мурманский арктический университет будет работать в штатном режиме.

До этого глава Мурманска Иван Лебедев заявил, что около 20 пунктов временного размещения (ПВР) развернуты в Мурманской области на фоне массовых отключений электричества.

В «Россетях» рассказали об электроснабжении Мурманска и Североморска. В компании сообщили, что ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов.

Ранее массовый блэкаут произошел в Заполярье из-за обрушения ЛЭП.

