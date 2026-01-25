Размер шрифта
На трассе «Нарва» в Ленобласти произошло ДТП с четырьмя автомобилями, пострадал ребенок

В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Ленобласти на трассе «Нарва» произошло ДТП, при котором пострадали пять человек. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД России.

В ведомстве заявили, что авария произошла в 16:55 на 58 км автодороги в деревне Шундорово. При этом 54-летний водитель Isuzu не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями Hyundai, Kia и Renault.

В посте уточняется, что при ДТП пострадали пять человек: три водителя и два пассажира, один из них — 13-летняя девочка. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

17 января в Ленобласти произошло другое крупное ДТП с тремя автомобилями. Тогда на 14-м км автодороги «Гатчина — Ополье» в Гатчинском районе 37-летний водитель за рулем Porsche Cayenne тоже выехал на полосу встречного движения. При этом в прошлом году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 125 раз.

Ранее в Подмосковье девушка застряла в искореженном авто после массового ДТП.

