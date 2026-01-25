Размер шрифта
Политика

Новый посол Белоруссии назвал сроки прибытия в Москву

Новый посол Белоруссии Селиверстов намерен прибыть в РФ до конца будущей недели
Новый посол Белоруссии в РФ Юрий Селиверстов ответил в эфире телеканала «Первый информационный» на вопрос, когда планирует приехать в Москву.

Дипломат полагает, что будет в российской столице к концу следующей недели.

22 января президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Селиверстова чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ.

«Посольство России — это не просто посольство. Это второе правительство, потому что это основной наш рынок, где мы продаем нашу продукцию. Это основная страна, которая инвестирует в нашу страну, помогает нам всегда», — обратился глава государства к чиновнику.

Кроме работы в Москве, Селиверстову поручено представлять Белоруссию в интеграционных структурах. По этой причине Лукашенко наделил его полномочиями заместителя премьер-министра.

С 2022 года Селиверстов работал в министерстве финансов страны, а летом 2020-го возглавил ведомство. До него послом Белоруссии в РФ был Александр Рогожник. В середине января он стал губернатором Витебской области.

Ранее США не предложили России кандидатуру своего нового посла в Москве.

