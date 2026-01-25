«Катастрофа»: Кафельников о результатах российских теннисистов на Australian Open

Известный российский теннисист Евгений Кафельников назвал катастрофой тот факт, что никто из представителей России не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в одиночном разряде. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Естественно, ожидания от россиян в Австралии были выше. Это реально катастрофа! Тут даже говорить нечего. Я даже не помню, когда у нас такое было, чтобы никто из российских теннисистов не вышел во вторую неделю. Поэтому катастрофа», — сказал Кафельников.

Последними за четвертьфинал боролись Даниил Медведев и Мирра Андреева. Медведев проиграл американцу Ленеру Тьену (29-я ракетка мира). Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6. Андреева проиграла украинке Элине Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6.

Последний раз четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде проходили без российских теннисистов в 2018 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

