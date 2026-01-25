Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

«Катастрофа»: Кафельников о результатах российских теннисистов на Australian Open

Кафельников назвал катастрофой результаты россиян на Australian Open
Сергей Кузнецов/РИА Новости

Известный российский теннисист Евгений Кафельников назвал катастрофой тот факт, что никто из представителей России не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в одиночном разряде. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Естественно, ожидания от россиян в Австралии были выше. Это реально катастрофа! Тут даже говорить нечего. Я даже не помню, когда у нас такое было, чтобы никто из российских теннисистов не вышел во вторую неделю. Поэтому катастрофа», — сказал Кафельников.

Последними за четвертьфинал боролись Даниил Медведев и Мирра Андреева. Медведев проиграл американцу Ленеру Тьену (29-я ракетка мира). Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6. Андреева проиграла украинке Элине Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6.

Последний раз четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде проходили без российских теннисистов в 2018 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев объяснил, почему проиграл на Australian Open.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705295_rnd_5",
    "video_id": "record::342e4628-7124-4c08-b37b-28601a86cdf5"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+