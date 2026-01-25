Размер шрифта
Китайского генерала обвинили в передаче США данных о ядерной программе

WSJ: власти Китая начали расследование против генерал-полковника КНР Чжан Юся
Global Look Press

Генерал-полковника КНР Чжан Юся обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Помимо утечки информации, высокопоставленного военного подозревают в получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны, пишут журналисты. До задержания он был зампредом Центрального военного совета (ЦВС) Китая и считался ближайшим соратником Си Цзиньпина. Чжан Юся также входил в Политбюро ЦК китайской компартии.

Как отмечается, 24 января прошло совещание компартии КНР, на котором генерал-полковника обвинили в попытке сформировать коалицию, чтобы подорвать единство партии. Помимо того, Чжан Юся, утверждает газета, возглавлял агентство, которое занималось разработкой и закупкой военной техники. По словам источников WSJ, за взятки генерал якобы обещал повышение по службе.

До этого сообщалось, что власти Китая начали антикоррупционное расследование против Юся. Также обвинения в «серьезных нарушениях дисциплины и закона» были предъявлены начальнику Объединенного штаба ЦВС генералу Лю Чжэньли.

Ранее стало известно, что госслужащие в Китае используют маски, чтобы обманывать систему распознавания лиц.

