Политика

«Надеюсь, они не тронут хоккей»: Трамп заявил о захвате Канады Китаем

Трамп: Китай захватывает некогда великую Канаду
Jonathan Ernst/Reuters

В настоящее время Китай «успешно и полностью захватывает некогда великую» Канаду. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Так грустно это наблюдать. Я лишь надеюсь, что они не тронут хоккей», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что сделка с Китаем станет катастрофой для Канады. По словам американского лидера, он хочет жизни и процветания канадской стороне.

В ночь на 25 января Трамп заявил, что в случае заключения торгового соглашения Канады с Китаем США введут пошлины 100% на весь канадский экспорт. По его словам, меры будут введены «немедленно».

Накануне Трамп заявил, что Канада выступает против строительства «Золотого купола» над Гренландией, хотя «Золотой купол» защитил бы соседнюю страну. По словам главы Белого дома, вместо этого канадские власти предпочитают сотрудничать с Китаем, который может «съесть их» в течение года.

Ранее Трамп впервые назвал Карни губернатором Канады.

