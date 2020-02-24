В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке

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Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова... Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
РИА «Новости»

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Главком».

Как отмечается, для формирования предложений по изменению данного закона будет проведена серия общенациональных круглых столов.

По словам депутата, к «чувствительному» языковому вопросу необходимо найти компромиссный подход, который объединил бы всю страну.

Ткаченко отметил, что к дискуссиям будут привлечены специалисты, ученые и эксперты.

По его мнению, принятие данного закона заложило множество рисков для общества и депутатов. Украинские граждане давно ждут «откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу», подчеркнул Ткаченко.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В соответствии с документом, граждане страны должны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни.

Ранее в Раде предложили отменить закон о языке.