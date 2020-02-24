В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Главком».

Как отмечается, для формирования предложений по изменению данного закона будет проведена серия общенациональных круглых столов.

По словам депутата, к «чувствительному» языковому вопросу необходимо найти компромиссный подход, который объединил бы всю страну.

Ткаченко отметил, что к дискуссиям будут привлечены специалисты, ученые и эксперты.

По его мнению, принятие данного закона заложило множество рисков для общества и депутатов. Украинские граждане давно ждут «откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу», подчеркнул Ткаченко.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В соответствии с документом, граждане страны должны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни.

Ранее в Раде предложили отменить закон о языке.