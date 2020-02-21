В Кремле оценили заявления о «вмешательстве» России в выборы в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал параноидальными заявления о «вмешательстве» России в выборы в США, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее издание New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщило, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу на выборах 2020 года.

По словам Пескова, количество таких сообщений будет расти по мере приближения выборов.

«Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», — отметил он.

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