Российские власти внесли изменения в правила использования маткапитала
Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановлении о внесении изменений в порядок направления средств материнского капитала. Документ опубликован на сайте кабмина.
Отмечается, что внесены изменения, направленные на улучшения жилищных условий. В частности, на предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав.
«Предусмотрено использование счета эскроу», — говорится в тексте.
Постановление было опубликовано на сайте российского правительства 14 февраля.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала как минимум до конца 2026 года, а также выплачивать пособия уже при рождении первого ребенка и увеличить размер материнского капитала для семей с двумя детьми.
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