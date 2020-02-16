Российские власти внесли изменения в правила использования маткапитала

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановлении о внесении изменений в порядок направления средств материнского капитала. Документ опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что внесены изменения, направленные на улучшения жилищных условий. В частности, на предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав.

«Предусмотрено использование счета эскроу», — говорится в тексте.

Постановление было опубликовано на сайте российского правительства 14 февраля.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала как минимум до конца 2026 года, а также выплачивать пособия уже при рождении первого ребенка и увеличить размер материнского капитала для семей с двумя детьми.

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