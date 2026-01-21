В Каталонии подтвердили гибель человека в результате аварии с поездом

В Каталонии человек погиб и 37 пострадали при аварии с поездом

Человек погиб при аварии с поездом в муниципалитете Желида. Об этом сообщила служба гражданской обороны испанского автономного сообщества Каталония на странице в соцсети X.

«Авария, муниципалитет Желида: подтверждена гибель одного человека; система скорой помощи информирует, что оказала помощь 37 пострадавшим: пятеро в тяжелом состоянии; шестеро в менее тяжелом состоянии; 26 в легкой степени», — говорится в публикации.

По информации полиции, погибшим оказался машинист.

Крушение пригородного поезда произошло вблизи Барселоны. По имеющейся информации, между городами Желида и Сан-Садурни-д'Анойя на железнодорожные пути упала подпорная стена. Идущий на скорости поезд столкнулся с ней и сошел с рельсов.

18 января в испанской провинции Кордова сошли с рельсов скоростные поезда Iryo и Alvia. Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке железной дороги. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили. В стране объявили трехдневный траур.

Ранее появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании.