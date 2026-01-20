«Украина в конце списка». Зеленский отменил поездку в Давос после срыва встречи с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. Это произошло после того, как американский лидер Дональд Трамп отказался с ним встречаться на форуме. Еще в начале января в Киеве надеялись, что подпишут с США в Давосе соглашение о привлечении $800 млрд инвестиций. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что Украину не смогли сделать главной темой форума. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинскому конфликту не будет уделено основное внимание в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в Telegram-канале.

«Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась» , — написал он.

Форум без Зеленского

20 января Зеленский объявил об отмене своей поездки в Давос . По официальной версии, такое решение он принял для координации восстановления украинской энергетики после очередных ударов. Он также заявил, что соглашения о «процветании» и гарантиях безопасности, которые планировалось заключить на форуме, не готовы. Тем не менее, по данным украинского портала «Страна», Зеленский все-таки может вылететь в Давос в случае согласования указанных документов, либо при принятии решений по поставкам средств противовоздушной обороны (ПВО) или оказанию помощи в восстановлении систем энергетики.

Незадолго до этого портал Axios со ссылкой на украинского чиновника написал об отмене встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа в Давосе.

По данным Politico, встречу не захотела проводить американская сторона.

«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома»,

— написала газета.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС выразил уверенность, что никакие проблемы Украины не заставили бы Зеленского отказаться от поездки в Давос в случае, если бы у него сохранялась возможность встретиться с Трампом.

«Зеленский и его спонсоры приложили массу усилий по организации его «бенефиса» в Давосе, но Трамп одним заявлением поменял всю повестку делового форума, и отправил «украинский кейс» в конец списка , порекомендовав Украиной заниматься европейцам и не лезть в Гренландию», — заявил дипломат.

Мирошник также не исключил, что Киев может устроить новую провокацию ради того, чтобы вернуть к Украине внимание мировой общественности, переключившееся на Гренландию.

Ожидания от форума

Еще в начале января у Киева были большие ожидания от Давосского форума. Так, 10 января британская газета The Daily Telegraph писала, что в ходе мероприятия Зеленский и Трамп планировали подписать так называемое Соглашение о процветании — договор о восстановлении украинских объектов после окончания боевых действий. Этот документ, которым планировалось привлечь инвестиции на сумму $800 млрд, является частью американского плана по урегулированию конфликта. Посол Киева в Вашингтоне Ольга Стефанишина также заявляла, что на форуме делегации двух стран планируют провести новый раунд переговоров, а также подписать «Соглашение о процветании».

План подписания президентами «Соглашения о процветании» был отменен . Представитель США опроверг информацию о назначении даты подписания и отметил, что план нуждается в доработке, сообщил Axios.

Также издание заявило, что изначально Украина, США и Евросоюз планировали в рамках форума достичь взаимопонимания по вопросу предоставления Киеву гарантий безопасности, но график пришлось изменить из-за разногласий по вопросу притязаний Трампа на Гренландию.

Газета The Financial Times также раскрыла, что стороны столкнулись с проблемами при заключении отдельного соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной. В результате представители Киева в разговоре с изданием выразили надежду на подписание документа лишь после форума в Давосе.

20 января секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что обсудил вопрос гарантий безопасности с делегациями Франции, Германии и Великобритании. Об участии США в диалоге он не писал.