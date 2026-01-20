«Украина в конце списка». Зеленский отменил поездку в Давос после срыва встречи с Трампом

Украинскому конфликту не будет уделено основное внимание в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в Telegram-канале.
«Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась», — написал он.
Форум без Зеленского
20 января Зеленский объявил об отмене своей поездки в Давос. По официальной версии, такое решение он принял для координации восстановления украинской энергетики после очередных ударов. Он также заявил, что соглашения о «процветании» и гарантиях безопасности, которые планировалось заключить на форуме, не готовы. Тем не менее, по данным украинского портала «Страна», Зеленский все-таки может вылететь в Давос в случае согласования указанных документов, либо при принятии решений по поставкам средств противовоздушной обороны (ПВО) или оказанию помощи в восстановлении систем энергетики.
Незадолго до этого портал Axios со ссылкой на украинского чиновника написал об отмене встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа в Давосе.
По данным Politico, встречу не захотела проводить американская сторона.
«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома»,
— написала газета.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС выразил уверенность, что никакие проблемы Украины не заставили бы Зеленского отказаться от поездки в Давос в случае, если бы у него сохранялась возможность встретиться с Трампом.
«Зеленский и его спонсоры приложили массу усилий по организации его «бенефиса» в Давосе, но Трамп одним заявлением поменял всю повестку делового форума, и отправил «украинский кейс» в конец списка, порекомендовав Украиной заниматься европейцам и не лезть в Гренландию», — заявил дипломат.
Мирошник также не исключил, что Киев может устроить новую провокацию ради того, чтобы вернуть к Украине внимание мировой общественности, переключившееся на Гренландию.
Ожидания от форума
Еще в начале января у Киева были большие ожидания от Давосского форума. Так, 10 января британская газета The Daily Telegraph писала, что в ходе мероприятия Зеленский и Трамп планировали подписать так называемое Соглашение о процветании — договор о восстановлении украинских объектов после окончания боевых действий. Этот документ, которым планировалось привлечь инвестиции на сумму $800 млрд, является частью американского плана по урегулированию конфликта. Посол Киева в Вашингтоне Ольга Стефанишина также заявляла, что на форуме делегации двух стран планируют провести новый раунд переговоров, а также подписать «Соглашение о процветании».
План подписания президентами «Соглашения о процветании» был отменен. Представитель США опроверг информацию о назначении даты подписания и отметил, что план нуждается в доработке, сообщил Axios.
Также издание заявило, что изначально Украина, США и Евросоюз планировали в рамках форума достичь взаимопонимания по вопросу предоставления Киеву гарантий безопасности, но график пришлось изменить из-за разногласий по вопросу притязаний Трампа на Гренландию.
Газета The Financial Times также раскрыла, что стороны столкнулись с проблемами при заключении отдельного соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной. В результате представители Киева в разговоре с изданием выразили надежду на подписание документа лишь после форума в Давосе.
20 января секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что обсудил вопрос гарантий безопасности с делегациями Франции, Германии и Великобритании. Об участии США в диалоге он не писал.
15 января в интервью агентству Reuters Трамп заявил, что именно глава Украины, а не президент России Владимир Путин является главным препятствием на пути к урегулированию украинского конфликта.