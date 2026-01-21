Размер шрифта
Армия

Пострадавших при налете БПЛА на Адыгею решили перевезти в Краснодар

Двух пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею доставят в Краснодар для лечения
Павел Лисицын/РИА Новости

Двоих пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею перевезут в Краснодар для лечения, сообщает в Telegram-канале оперштаб Кубани.

Там рассказали, что медики Краснодарского края работали вместе с коллегами на месте падения обломков дрона в соседней республике.

В ночь на 21 января БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея.

При этом в поселке пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Семерых из них госпитализировали. Глава республики Мурат Кумпилов заявил, что их жизням ничто не угрожает.

По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти организовали для граждан пункты временного размещения в муниципалитете и пообещали оказать помощь всем нуждающимся.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

