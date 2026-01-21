Мошенники предлагают россиянам заработать при помощи криптовалют

Злоумышленники начали предлагать россиянам вкладывать деньги в схему с искусственным поднятием цены на криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что аферисты распространяют в мессенджерах информацию об инвестиционном проекте, с помощью которого есть возможность заработать деньги на пампинге — искусственном поднятии цены определенной криптовалюты и продажи ее с прибылью.

Потенциальной жертве предлагают внести депозит в размере до нескольких сотен тысяч рублей. Преступники говорят, что риски отсутствуют и за пару часов можно в разы увеличить сумму своего вложения.

После получения средств мошенники блокируют человека, он остается и без дохода, и без собственных средств.

Накануне в МВД предупредили, что аферисты стали рассылать россиянам письма с запросом на обновление электронной почты на портале «Госуслуги». Злоумышленники используют схожие с официальными логотипы, обращаются к пользователю адресно и рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из SMS.

Ранее в Тюмени пенсионер отдал мошенникам золото на 14,8 млн рублей.