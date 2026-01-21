Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист объяснил, можно ли требовать повышение, обещанное начальником на корпоративе

Юрист Печников: начальник не обязан давать повышение, обещанное на корпоративе
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Если руководитель в неформальной обстановке пообещал повышение, это еще не означает, что он обязан выполнить обещание. Об этом заявил юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников. Как вести себя сотруднику в подобной ситуации, он объяснил в комментарии «Газете.Ru».

По словам специалиста, иногда в подобных историях вспоминают норму о публичном обещании награды. В гражданско-правовых отношениях такая конструкция действительно существует, это статья 1055 ГК РФ. Но к трудовым отношениям она не применяется.

Юрист уточнил, что в трудовых отношениях решают не устные договоренности, а то, что оформлено по правилам. Если меняются условия трудового договора, работника должны уведомлять письменно.

«В силу части 2 ст. 74 ТК РФ о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора работник должен быть уведомлен в письменной форме. Иных требований к форме уведомления закон не содержит», — подчеркнул собеседник издания.

Поэтому требовать исполнения корпоративного обещания как юридического обязательства затруднительно, продолжил эксперт. Пока нет письменного оформления, это остается лишь разговором, добавил он. Если вопрос о повышении действительно решен, он должен перейти в документы.

Печников обратил внимание, что в таких ситуациях правильнее не спорить о том, «обещали ли при свидетелях», а просить конкретику — когда решение будет оформлено и в каком виде.

«Это позволяет быстро отделить реальное намерение работодателя от фразы, сказанной по настроению и без готовности закреплять ее письменно», — резюмировал он.

Ранее россияне назвали приемлемую разницу в зарплате с руководителем.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668491_rnd_6",
    "video_id": "record::478ada0a-39ca-48e5-95cc-3a02008bb18f"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+