Юрист объяснил, можно ли требовать повышение, обещанное начальником на корпоративе

Если руководитель в неформальной обстановке пообещал повышение, это еще не означает, что он обязан выполнить обещание. Об этом заявил юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников. Как вести себя сотруднику в подобной ситуации, он объяснил в комментарии «Газете.Ru».

По словам специалиста, иногда в подобных историях вспоминают норму о публичном обещании награды. В гражданско-правовых отношениях такая конструкция действительно существует, это статья 1055 ГК РФ. Но к трудовым отношениям она не применяется.

Юрист уточнил, что в трудовых отношениях решают не устные договоренности, а то, что оформлено по правилам. Если меняются условия трудового договора, работника должны уведомлять письменно.

«В силу части 2 ст. 74 ТК РФ о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора работник должен быть уведомлен в письменной форме. Иных требований к форме уведомления закон не содержит», — подчеркнул собеседник издания.

Поэтому требовать исполнения корпоративного обещания как юридического обязательства затруднительно, продолжил эксперт. Пока нет письменного оформления, это остается лишь разговором, добавил он. Если вопрос о повышении действительно решен, он должен перейти в документы.

Печников обратил внимание, что в таких ситуациях правильнее не спорить о том, «обещали ли при свидетелях», а просить конкретику — когда решение будет оформлено и в каком виде.

«Это позволяет быстро отделить реальное намерение работодателя от фразы, сказанной по настроению и без готовности закреплять ее письменно», — резюмировал он.

