Культура

Директор Долиной обратился к хейтерам певицы

Директор Долиной Пудовкин предупредил хейтеров певицы о бумеранге и карме
Алексей Майшев/РИА Новости

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в разговоре с Super напомнил хейтерам об эффекте бумеранга.

«Желать беды и горя человеку кармически опасно. Но тут у каждого свой выбор», — подчеркнул он.

По словам Пудовкина, большая часть россиян продолжает с уважением относиться к заслугам артистки, ее песням и премьерам, понимая, что оказаться в беде может каждый.

Продюсер отметил: вопросы, связанные с передачей ключей, переездом, любыми другими квартирными или бытовыми вопросами, никогда не помешают певице выступать, готовить новые песни и делать релизы.

Кроме того, Пудовкин выразил уверенность, что «большинство людей понимают разницу между хайпом, желтым юмором, издевательствами в интернете» и творчеством.

Незадолго до этого директор Долиной сообщил о неготовности звезды общаться с прессой и давать какие-либо комментарии, в том числе по поводу творчества. Продюсер призвал дать Ларисе Долиной время, чтобы она пришла в себя и поправила здоровье.

Ранее Лариса Долина вернулась в Россию.

