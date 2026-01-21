Директор Долиной обратился к хейтерам певицы

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в разговоре с Super напомнил хейтерам об эффекте бумеранга.
«Желать беды и горя человеку кармически опасно. Но тут у каждого свой выбор», — подчеркнул он.
По словам Пудовкина, большая часть россиян продолжает с уважением относиться к заслугам артистки, ее песням и премьерам, понимая, что оказаться в беде может каждый.
Продюсер отметил: вопросы, связанные с передачей ключей, переездом, любыми другими квартирными или бытовыми вопросами, никогда не помешают певице выступать, готовить новые песни и делать релизы.
Кроме того, Пудовкин выразил уверенность, что «большинство людей понимают разницу между хайпом, желтым юмором, издевательствами в интернете» и творчеством.
Незадолго до этого директор Долиной сообщил о неготовности звезды общаться с прессой и давать какие-либо комментарии, в том числе по поводу творчества. Продюсер призвал дать Ларисе Долиной время, чтобы она пришла в себя и поправила здоровье.
Ранее Лариса Долина вернулась в Россию.