Армия

США захватили танкер Sagitta в Карибском море

Пентагон: США захватили танкер Sagitta в Карибском море
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

США задержали очередное коммерческое судно в связи со своей санкционной политикой в отношении венесуэльской нефти, захвату подвергся танкер Sagitta. Об этом сообщило Южное командование ВС Соединенных Штатов в социальной сети Х.

«Сегодня (20 января. — прим. ред.) утром ВС США в поддержку действий министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta. Задержание очередного танкера, который действовал в нарушение введенного президентом США Дональдом Трампом карантина для находящихся под санкциями судов в Карибском (регионе. — прим. ред.) свидетельствует о нашем стремлении гарантировать, что нефть из Венесуэлы будет вывозиться лишь на законных основаниях и при условии должной координации (с Вашингтоном. — прим. ред.)», — сообщил Пентагон.

До этого сообщалось о подготовке США к удару по наркосудну в прошлом году. Как отмечалось, Пентагон в сентябре прошлого года использовал секретный самолет, перекрашенный под гражданский, для своей первой атаки на судно. При этом военные хранили боеприпасы внутри корпуса воздушного судна, а не в заметном месте под крыльями.

Ранее Пентагон анонсировал внедрение чат-бота для оптимизации работы.

