Власти Гренландии призвали местных жителей запастись едой

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ходе пресс-конференции призвал местных жителей запастись едой, передает Bloomberg.

По его словам, хотя применение силы против острова маловероятно, «его нельзя исключать».

Нильсен уточнил, что правительство разрабатывает новые рекомендации для населения: жителям советуют иметь дома запас продуктов на пять дней. Кроме того, планируется создание рабочей группы из представителей местной власти, чтобы помочь населению подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни.

Гренландия является частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января глава Белого дома сообщил о планах установить контроль над данной территорией, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

