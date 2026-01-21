В Гаване состоялась встреча президента Кубы и главы МВД России

В Гаване состоялась встреча президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Колокольцев назвал большой честью посещение «героической земли Острова Свободы». Он подчеркнул, что Куба на протяжении почти 70 лет спешно отстаивает свое право на независимость, суверенитет и собственный путь развития, вопреки колоссальному по своим масштабам внешнему политико-экономическому давлению.

Глава МВД подчеркнул, что Россия выступает против вмешательства во внутренние дела других государств. Он отметил, что, несмотря на нынешнюю турбулентную геополитическую обстановку, связи между Москвой и Гаваной становятся все крепче и надежнее.

Колокольцев констатировал, что между МВД России и Кубы развивается активный диалог. Ведомства сотрудничают в противодействии незаконному обороту наркотиков, в обеспечении международной информационной безопасности, осуществляют обмен запросами по розыску преступников, ведут подготовку полицейских кадров.

15 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена эскалацией агрессивной риторики в Латинской Америке и, в частности, в отношении Кубы.

Ранее власти Кубы заявили, что страна будет защищаться «до последней капли крови».