Политика

Кличко раскритиковал Зеленского за «неразумное» поведение

Кличко упрекнул Зеленского в несвоевременном разжигании политического конфликта
Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поступил «неразумно», создав политический конфликт в республике, когда она нуждается в единстве. Слова градоначальника приводит The Times.

«Зеленский попытался обвинить Кличко в длительных отключениях электроэнергии, заявив, что город (Киев. — «Газета.Ru») был менее подготовлен, чем Харьков, второй по величине город страны», — говорится в статье.

По словам мэра украинской столицы, глава государства отклонил его просьбы о встрече для обсуждения кризиса, хотя за выработку электроэнергии и противовоздушную оборону отвечает центральное правительство.

До этого украинские СМИ сообщали, что команда Кличко опасается, что Зеленский может использовать текущий энергетический кризис, чтобы отстранить градоначальника. Источник заявил, что власти хотят использовать ситуацию, чтобы зарегистрировать петицию на сайте президента об отстранении мэра и собрать для этого 25 тыс. подписей.

Ранее в США усмотрели в перепалке Зеленского и Кличко признак политической нестабильности на Украине.

