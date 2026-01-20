Зеленский не поддержал Трампа по Гренландии. Отправит ли Украина войска на помощь Дании?

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал притязания главы США Дональда Трампа на Гренландию. Украинский лидер заявил о приверженности территориальной целостности Дании и выразил надежду, что Вашингтон прислушается к Европе. В то же время Зеленский отказался направлять на остров солдат ВСУ, несмотря на соглашение о военном сотрудничестве между Киевом и Копенгагеном.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против планов американского лидера Дональда Трампа на присоединение Гренландии к США. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.

«Что касается Гренландии. Я еще раз подчеркиваю, что мы, и я особенно, уважаем Данию. И уважаем ее суверенитет и территориальную целостность. Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу в формате дипломатии. Я думаю, так это и будет»,

— привел слова Зеленского портал «Новости. Live».

Глава Украины также выразил надежду, что Вашингтон прекратит высказывать какие-либо «большие угрозы» в отношении Гренландии. В то же время Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос, выразил уверенность, что его страна не будет отправлять свои войска на помощь Дании в случае вторжения американских войск на принадлежащий ей остров: «Все наши военные на фронте. Сегодня вопрос войск — это дефицитный вопрос, безусловно».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, несмотря на хорошие отношения между двумя лидерами, не обращалась к Киеву с соответствующей просьбой , добавил Зеленский. По его мнению, это связано с тем, что Украину «не берут в НАТО».

Взаимные обязательства Украины и Дании

Как напоминает украинский портал «Страна», между Украиной и Данией заключено соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ был подписан в феврале 2024 года, в период, когда Киев заключал множество подобных договоров, неофициально называя их «гарантиями безопасности». Сейчас же, на фоне возможной попытки США аннексировать Гренландию, появились спекуляции на тему, будет ли Украина обязана отправить своих военных на помощь Дании.

«Однако, если прочитать само соглашение о безопасности, то в нем нет никаких военных обязательств Украины перед Данией. На процентов 90 соглашение состоит из обязательств Дании перед Украиной . <…> Со стороны Украины в соглашении прописаны лишь обязательства по продолжению реформ в сфере госуправления и борьбы с коррупцией», — пишет издание.

Таким образом, резюмирует «Страна», у Копенгагена не будет оснований требовать от Киева оказания военной в случае войны с Вашингтоном.

Гренландия раздражает Зеленского

Зеленский «ненавидит» вопрос о судьбе Гренландии, выразил уверенность посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 1».

Как объяснил дипломат, Киев потратил огромные усилия на то, чтобы на Всемирном экономическом форуме в Давосе Украине уделялось большое внимание. В частности, готовился украинский завтрак, было анонсировано подписание договоров с Трампом. Однако теперь же теме украинского конфликта на ежегодной сессии будет отведена роль «разогрева».

«Сейчас возникает вопрос: «Слушайте, а пустят [Зеленского] туда вообще или нет?» Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую»,

— сказал Мирошник.

В результате, по мнению посла, Зеленскому остается только предлагать и США, и Дании услуги Украины, да желать, чтобы ситуация вокруг Гренландии разворачивалась как можно тише.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале и вовсе заявил, что Трамп своими притязаниями на Гренландию «планомерно уничтожает союзников» Зеленского, а также «перечеркивает всю Украину». В этой связи политик призвал Зеленского перестать надеяться на помощь ЕС и США и уйти в отставку.