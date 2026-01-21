Россиян предупредили о риске ожога глаза из-за снега

Отражение солнечных лучей от снега может представлять серьезную угрозу для зрения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.

«Мы привыкли носить летом солнцезащитные очки с ультрафиолетовым фильтром — на море или на природе, и это кажется естественным. При этом ультрафиолет так же отражается от снега и достаточно сильно. Показательно, что в солнечную зимнюю погоду в городе людей в солнцезащитных очках можно встретить крайне редко», — отметила Миргородская.

Как объяснила врач, отраженные от снега ультрафиолетовые лучи способны вызывать ожог роговицы и конъюнктивы, который называется «снежная офтальмия» или «снежная слепота». Это состояние характеризуется так называемой роговичной триадой: светобоязнью, слезотечением и блефароспазмом — выраженным желанием зажмуриться. В редких случаях могут возникать отек роговицы, дефекты в виде эрозий эпителия и даже более глубокое изъязвление.

Офтальмолог подчеркнула, что снежная слепота проявляется не сразу. Первые симптомы могут возникнуть через 30 минут или спустя несколько часов после воздействия ультрафиолета. Как правило, они нарастают, особенно если воздействие ультрафиолетовых лучей на глаза продолжается.

Врач отметила, что на первом этапе человек может помочь себе самостоятельно, исключив дальнейшее воздействие ультрафиолета, создав покой для глаз, избегая яркого света и используя солнцезащитные очки. При этом за назначением медикаментозной терапии при подозрении на «снежную офтальмию» необходимо обратиться к врачу-офтальмологу.

Говоря о профилактике, специалист указала, что основным способом защиты остается использование очков, горнолыжных масок и визоров с ультрафиолетовым фильтром. В городе и за городом рекомендуется защита в диапазоне UVA 350–380, а в горах — UVA 400.

Ранее россиян предупредили, что есть даже на вид чистый снег — опасно.