Фотограф нашел деталь в ручье, которая может помочь в расследовании железнодорожной аварии, произошедшей возле города Адамус испанской Андалусии. Об этом сообщает The New York Times.

Спустя два дня после крушения скоростного поезда на юге Испании следователи сосредоточились на версии о том, что к ней могла привести неисправность железнодорожного полотна, пишут журналисты. Отмечается, что поезд, идущий на север, выехал на встречную полосу, и налетел на состав, следующий на юг. Это привело к столкновению в результате которого медики не спасли по меньшей мере 42 человека.

«Огромный обломок, замеченный фотографом The New York Times во вторник (20 января - прим. ред.) днем, не был обозначен или оцеплен правительственными следователями и ранее не был обнародован официальными лицами», — пишет издание.

Как сообщается, когда журналисты показали полицейским изображения, на которых обнаружено днище автомобиля в ручье, правоохранители на это заявили, что вели его поиски, а впоследствии сказали, что они не могут комментировать текущее расследование.

Ранее крупная железнодорожная авария произошла в Каталонии.