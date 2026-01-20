Календарь родительских суббот в 2026 году: как поминать усопших и что нельзя делать в эти дни?

Родительские субботы — особые дни церковного календаря, посвященные поминовению усопших. Они являются важной частью духовной жизни православных христиан, напоминая о неразрывной связи между живыми и умершими и о силе молитвы, которая, по учению Церкви, не прекращается и после смерти человека. В чем смысл родительских суббот, как правильно поминать усопших, что можно и что нельзя делать в эти дни — в материале «Газеты.Ru».

Что такое родительские субботы и в чем их суть

Родительские субботы в православной традиции — общепринятые дни поминовения умерших. Они не ограничиваются только поминовением родителей в буквальном смысле слова, как следует из их названия. Речь идет обо всех наших родных и близких, предках — «родичах», а также о тех, за кого больше некому молиться.

Церковь смотрит на эти дни гораздо шире, чем просто как на памятные даты, пояснил в беседе с «Газетой.Ru» диакон храма Святителя Луки Крымского в Симферополе отец Илья Колмогорский.

Родительские субботы — это не про формальный долг и не про традицию ради традиции. Это дни, когда Церковь зовет нас к живой, деятельной любви к тем, кто уже не может сам за себя молиться. отец Илья Колмогорский диакон храма Святителя Луки Крымского в Симферополе

С богословской точки зрения, родительские субботы основаны на вере в то, что Церковь едина и включает в себя как живых, так и усопших. Смерть, согласно христианскому учению, не разрушает духовную связь, а молитва становится формой продолжения общения и заботы.

Алексей Никольский/РИА Новости

Родительские субботы и дни особого поминовения в 2026 году

В церковном календаре каждая суббота, если на нее не приходится большой праздник, традиционно считается днем поминовения усопших. Однако в течение года есть особые даты — так называемые родительские субботы и другие дни поминовения, когда заупокойная молитва совершается с особым смысловым и богослужебным акцентом.

8 февраля — Поминовение усопших, пострадавших за веру Христову в годину гонений

Поминовение совершается в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской — православных святых, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 года.

14 февраля — Вселенская родительская суббота (мясопустная)

Она называется так, поскольку предшествует Мясопустной неделе — воскресенью перед Масленицей. В этот день Церковь поминает всех умерших православных христиан без исключения, поэтому суббота имеет статус вселенской.

7 марта — Родительская суббота 2-й седмицы Великого поста

Один из особых дней поминовения, установленных в период поста, когда заупокойная молитва соединяется с покаянным настроем великопостного времени.

14 марта — Родительская суббота 3-й седмицы Великого поста

В этот день также совершаются заупокойные богослужения с поминовением усопших родственников и всех почивших христиан.

21 марта — Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста

Последняя из родительских суббот Великого поста, продолжающая традицию особой молитвы об усопших в дни духовного сосредоточения и воздержания.

21 апреля — Радоница

Название праздника происходит от слова «радость», так как этот день всегда приходится на пасхальный период. В храмах совершается панихида, в которую включаются пасхальные песнопения. После богослужений верующие традиционно посещают кладбища.

Егор Еремов/РИА Новости

9 мая — Поминовение усопших воинов

В этот день Церковь особо поминает воинов, павших за веру, Отечество и свой народ.

30 мая — Троицкая родительская суббота

Одна из двух вселенских родительских суббот наряду с мясопустной. В эти дни совершается поминовение всех усопших христиан, когда-либо живших на земле, что придает этой дате особое значение в церковном календаре.

10 октября — Покровская родительская суббота

День поминовения усопших, приуроченный к празднику Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) и связанный с осенним циклом церковного года. Эта суббота не имеет фиксированной даты и отмечается в ряде епархий Русской православной церкви, но

30 октября — Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении

Дата установлена Синодом Русской православной церкви относительно недавно — в 2021 году. В этот день молятся об усопших христианах, которые не были причислены к лику святых, но убиты в годы гонений на Церковь или отбывали наказание в лагерях по надуманным, неподтвержденным, сфабрикованным обвинениям.

7 ноября — Димитриевская родительская суббота

Поминовение традиционно совершается в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). Впервые Димитриевская родительская суббота упоминается в письменных источниках XV века, хотя сама традиция считается более древней. Есть версия, что ее установление было связано со стремлением христианизировать языческий обычай осеннего поминовения умерших. В монастырях XVI–XVII веков в этот день поминали усопших монахов, а в приходских храмах — всех христиан.

Главный смысл родительских суббот

Молитвенная помощь усопшим

Церковь учит, что до Страшного суда участь души окончательно не определена. Именно поэтому молитва живых имеет значение и может быть поддержкой для усопших. Отец Илья подчеркивает, что речь идет не о «юридическом» изменении судьбы человека, а о прошении Божией милости.

Мы не знаем, как именно Господь принимает нашу молитву, но знаем, что она не бывает напрасной. Молитва — это наше ходатайство, наша любовь, принесенная Богу за другого человека. отец Илья Колмогорский диакон храма Святителя Луки Крымского в Симферополе

Именно поэтому центральное место в родительские субботы занимает богослужение, а не внешние формы поминовения.

Вселенское поминовение

Особенность родительских суббот в том, что Церковь молится не только за конкретных людей, а за всех усопших христиан. В эти дни вспоминают тех, кто погиб во время войн, умер вдали от дома, остался без близких и без личного молитвенника.

Это, по словам священника, делает родительские субботы актом соборной молитвы и всеобщей ответственности друг за друга.

Напоминание о вечности

Еще один важный смысл этих дней — напоминание живым о конечности земной жизни. Родительские субботы возвращают человека к размышлениям о том, как он живет, что оставит после себя и к чему стремится.

Отец Илья отмечает, что это не повод для мрачных мыслей, а возможность духовного отрезвления и переоценки приоритетов.

Vadiar/Shutterstock/FOTODOM

Что принято делать в родительские субботы

Посещать храм

В родительские субботы совершается заупокойная Божественная литургия и особая панихида, которую в церковной традиции называют парастасом — «ходатайством».

Верующим рекомендуется:

прийти в храм на службу ;

; подать записки об упокоении с именами усопших, написанными полностью и в родительном падеже ;

; по возможности подать записки именно на литургию, а не только на панихиду.

Отец Илья подчеркивает, что поминовение на литургии имеет особое значение, поскольку связано с Евхаристией — главным таинством Церкви.

Готовить кутью

Традиционный элемент родительских суббот — кутья, вареная пшеница или рис с медом, изюмом и орехами. Ее можно принести в храм для освящения, а затем раздать верующим.

Смысл кутьи глубоко символичен: зерно напоминает о воскресении мертвых, а сладость — о радости будущей жизни в Царстве Небесном.

Молиться дома

Поминовение не ограничивается храмом. Важно продолжить молитву и дома — прочитать канон об усопших или хотя бы кратко помолиться своими словами. Отец Илья отмечает, что искренность здесь важнее объема молитвенного правила.

Нужно ли посещать кладбище в родительскую субботу?

В родительскую субботу многие отправляются на кладбище. Церковь не запрещает этого, но подчеркивает, что посещение могилы не должно подменять участие в церковной службе и молитву.

На кладбище принято:

привести могилу в порядок;

зажечь лампаду или свечу;

прочитать краткую молитву или литию.

Отец Илья Колмогорский напомнил, что кладбище — это место молитвенной тишины, а не застолий и шумных встреч.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Что нельзя делать в родительские субботы

Церковь не формулирует строгих запретов, но указывает на действия, которые противоречат смыслу этих дней.

Прежде всего, недопустимо забывать о молитве, сводя поминовение к бытовым хлопотам. Не благословляется превращение поминок в шумные застолья, особенно с употреблением алкоголя, тем более на кладбище.

«Алкоголь на могилах — это не христианская традиция, а пережиток языческих обычаев. Душе усопшего нужна молитва, а не рюмка водки», — подчеркивает отец Илья Колмогорский.

Также собеседник «Газеты.Ru» предостерегает от суеверий — оставления еды на могилах, «угощений для усопших», сигарет и других предметов, которые не имеют отношения к христианской вере.

Нежелательно и погружение в безысходное уныние. Христианская память об умерших всегда связана с надеждой на воскресение и Божию милость.

Почему родительские субботы важны для верующих

В современном ритме жизни родительские суббота — редкая возможность остановиться, вспомнить о корнях и о духовной ответственности друг за друга. Это не просто календарные даты, а приглашение к осознанной памяти, молитве и внутреннему диалогу с собственной совестью.

Как говорит отец Илья Колмогорский, эти дни важны не только для усопших, но и для живых — как напоминание о том, что любовь сильнее смерти и не знает временных границ.