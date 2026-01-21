В Польше произошла железнодорожная авария

В Польше на линии Варшава — Краков сошел с рельсов поезд

На железнодорожной линии Варшава — Краков сошел с рельсов поезд. Об этом в социальной сети X сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

Он пояснил, что авария произошла на участке Мехов — Сломники. В сошедшем с рельсов поезде компании Polregio находилось около 20 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Климчак добавил, что в связи с аварией изменены маршруты поездов дальнего следования. Часть из них заменена автобусами.

В ближайшее время начнется расследование инцидента.

21 января стало известно, что вблизи Барселоны произошло крушение пригородного поезда. В результате аварии пострадали по меньшей мере 15 человек. Машинист поезда не выжил.

18 января в испанской провинции Кордова сошли с рельсов скоростные поезда Iryo и Alvia. Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке железной дороги. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили. В стране объявили трехдневный траур.

Ранее появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании.