Российские автошколы с марта смогут дистанционно преподавать теорию

Депутат Федяев: с 1 марта в автошколах можно будет изучать теорию онлайн
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

С марта нынешнего года российские автошколы смогут дистанционно преподавать теорию. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Он пояснил, что приказ министерства просвещения об утверждении новых примерных программ обучения водителей будет действовать в течение шести лет, до 2032 года. По словам депутата, этот документ является еще одним шагом к повышению качества подготовки в автошколах.

Федяев отметил, что для обучающихся на категорию «B» увеличится количество часов практики. Отрабатывать навыки можно будет не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий. Изучать теорию можно будет онлайн, а для получения новой категории достаточно освоить дополнительные модули.

Депутат добавил, что изменения полностью меняют курс по оказанию первой помощи при ДТП, а в теорию добавляются правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах и порядок использования электронных документов.

30 декабря сообщалось, что МВД России подготовило порядок разработки критериев, с помощью которых будет оцениваться эффективность автошкол.

Ранее россиянам назвали главное преимущество сдачи на права искусственному интеллекту. 

