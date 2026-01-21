Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Крупнейший аэропорт в США оказался переполнен бездомными

NYP: бездомные терроризируют туристов в аэропорту Нью-Йорка
Nate Hovee/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту имени Джона Кеннеди нищие попрошайничают, часто с применением угроз, захватывают общественные туалеты, в то время как охрана воздушной гавани закрывает на это глаза. Об этом сообщает газета The New York Post.

Как отмечается, множество бездомных в поисках теплого укрытия на ночь обосновались внутри многолюдного терминала AirTrain, превратив этот важный транспортный узел в проблему для путешественников. Так, туалеты в аэропорту в настоящее время фактически заблокированы, по словам пассажиров, потому что бездомные прячутся во всех кабинках, а некоторые из них спят прямо на полу.

«Я бывал здесь много раз за последние три года. Это утро было, определенно, худшим за последние годы. Как только мы вошли в терминал, один из них (бездомных - прим. ред.) закричал: «Можешь что-нибудь купить мне?» Полицейские ничего не сделали, а этот парень следовал за нами, прося у нас денег», — рассказал газете турист, возвращавшийся из поездки во Флориду.

В качестве одной из возможных причин этого явления называется неэффективная работа приютов для бездомных людей в Нью-Йорке. По словам одного из опрошенных изданием бездомных, попав в приют, очень сложно не лишиться вещей и другого имущества, так как в этих заведениях процветает воровство. Так, например, оставленная без присмотра обувь будет, скорее всего, украдена.

Ранее Трамп захотел открыть больше психбольниц в США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669793_rnd_9",
    "video_id": "record::a113a85a-ca3e-4495-9a9f-8bfd2d2da634"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+