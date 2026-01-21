Крупнейший аэропорт в США оказался переполнен бездомными

В аэропорту имени Джона Кеннеди нищие попрошайничают, часто с применением угроз, захватывают общественные туалеты, в то время как охрана воздушной гавани закрывает на это глаза. Об этом сообщает газета The New York Post.

Как отмечается, множество бездомных в поисках теплого укрытия на ночь обосновались внутри многолюдного терминала AirTrain, превратив этот важный транспортный узел в проблему для путешественников. Так, туалеты в аэропорту в настоящее время фактически заблокированы, по словам пассажиров, потому что бездомные прячутся во всех кабинках, а некоторые из них спят прямо на полу.

«Я бывал здесь много раз за последние три года. Это утро было, определенно, худшим за последние годы. Как только мы вошли в терминал, один из них (бездомных - прим. ред.) закричал: «Можешь что-нибудь купить мне?» Полицейские ничего не сделали, а этот парень следовал за нами, прося у нас денег», — рассказал газете турист, возвращавшийся из поездки во Флориду.

В качестве одной из возможных причин этого явления называется неэффективная работа приютов для бездомных людей в Нью-Йорке. По словам одного из опрошенных изданием бездомных, попав в приют, очень сложно не лишиться вещей и другого имущества, так как в этих заведениях процветает воровство. Так, например, оставленная без присмотра обувь будет, скорее всего, украдена.

