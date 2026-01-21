«Месть мумии» обернулась для пенсионерки обмороком и госпитализацией

В США 70-летняя женщина не выжила после поездки на американских горках

В США 70-летняя женщина не выжила после катания на американских горках «Месть мумии» в парке развлечений Universal Studios в Орландо, передает CBS News.

Телеканал уточняет, что инцидент произошел 25 ноября, однако Департамент сельского хозяйства и защиты прав потребителей штата Флорида выпустил отчет о происшествиях в последнем квартале 2025 года в январе. Там отмечается, что женщина потеряла сознание на аттракционе, после чего ее госпитализировали.

«Месть мумии» — крытые американские горки с внезапными и резкими ускорениями, подъемами, наклонами и падениями. Аттракцион создан по мотивам фильмов «Мумия» и «Мумия возвращается». Во время поездки пассажиры несутся по тускло освещенной трассе со скоростью до 72 км/ч, говорится в материале.

По данным CBS News, летом прошлого года 32-летняя женщина получила травму на аттракционе «Месть мумии»: ее укачало, и она жаловалась на боль в шее. А в сентябре после катания на американских горках Stardust Racers из-за «множественных травм от удара тупым предметом» не выжил 32-летний американец.

В декабре в американском городе Остин, штат Техас, двое мужчин оказались заблокированы на неисправном аттракционе и провели час на высоте 40 м лицом вниз. Их родственники более получаса не получали никакой информации о происходящем. Очевидцы рассказали, что сотрудники парка давали противоречивые объяснения, включая предположения о якобы неправильной фиксации пассажиров.

Ранее семейная пара рухнула с высоты 25 метров.