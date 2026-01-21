Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

«Месть мумии» обернулась для пенсионерки обмороком и госпитализацией

В США 70-летняя женщина не выжила после поездки на американских горках
ALEXANDRE F FAGUNDES/Shutterstock/FOTODOM

В США 70-летняя женщина не выжила после катания на американских горках «Месть мумии» в парке развлечений Universal Studios в Орландо, передает CBS News.

Телеканал уточняет, что инцидент произошел 25 ноября, однако Департамент сельского хозяйства и защиты прав потребителей штата Флорида выпустил отчет о происшествиях в последнем квартале 2025 года в январе. Там отмечается, что женщина потеряла сознание на аттракционе, после чего ее госпитализировали.

«Месть мумии» — крытые американские горки с внезапными и резкими ускорениями, подъемами, наклонами и падениями. Аттракцион создан по мотивам фильмов «Мумия» и «Мумия возвращается». Во время поездки пассажиры несутся по тускло освещенной трассе со скоростью до 72 км/ч, говорится в материале.

По данным CBS News, летом прошлого года 32-летняя женщина получила травму на аттракционе «Месть мумии»: ее укачало, и она жаловалась на боль в шее. А в сентябре после катания на американских горках Stardust Racers из-за «множественных травм от удара тупым предметом» не выжил 32-летний американец.

В декабре в американском городе Остин, штат Техас, двое мужчин оказались заблокированы на неисправном аттракционе и провели час на высоте 40 м лицом вниз. Их родственники более получаса не получали никакой информации о происходящем. Очевидцы рассказали, что сотрудники парка давали противоречивые объяснения, включая предположения о якобы неправильной фиксации пассажиров.

Ранее семейная пара рухнула с высоты 25 метров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669823_rnd_6",
    "video_id": "record::7814a7df-0b94-4094-ab48-3b30e6078246"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+