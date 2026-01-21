Размер шрифта
Россиянам рассказали, как долго можно будет отдыхать на Новый год в 2027 году

Депутат Бессараб: следующие новогодние каникулы могут продлиться 11 дней
Shutterstock

Следующие новогодние праздники могут продлиться 11 дней, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На 2027 год можно предположить, что продолжительность новогодних праздников составит 11 календарных дней с учетом 31 декабря 2026 года», — уточнила депутат.

Она отметила, что повторение 12-дневных каникул на Новый год будет возможно только в 2032 году.

По словам Бессараб, постановление с точной информацией о праздниках и выходных в 2027 году выйдет в конце 2026-го. Однако в следующем году может быть 249 рабочих и 116 дней отдыха.

До этого Бессараб напомнила, что в конце февраля россиян ожидает короткая рабочая неделя. С 24 по 27 февраля граждане будут работать четыре дня. Неделя стала меньше за счет переноса и учета праздничного понедельника. В честь Дня защитника Отечества отдыхать трудящиеся будут с 21 по 23 февраля.

Ранее «Газета.Ru» узнала, сколько денег россияне потратили в новогодние праздники.

