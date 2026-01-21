Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые нашли способ возродить исчезающих русских выхухолей

«Известия»: анализ ДНК позволит возродить исчезающих русских выхухолей
Ю. Евсюков/РИА Новости

Ученые из России и Узбекистана впервые осуществили высококачественную расшифровку генома русской выхухоли. Это редкие млекопитающие, обитающие в водоемах преимущественно на территории европейской части России, находятся на граниисчезновения, пишет газета «Известия».

«Одна из задач научной работы заключалась в том, чтобы понять, почему эти животные — современники мамонтов и шерстистых носорогов — благополучно пережили ледниковый период, но сейчас оказались перед угрозой вымирания», — рассказал научный руководитель лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) Артем Недолужко.

Русские выхухоли принадлежат к редкому виду, который появился на Земле около 35-40 млн лет назад и в процессе эволюции практически не менялся. Как отмечается, полученные учеными данные об их ДНК могут стать основой для возрождения вида.

Ученые также установили, что уменьшение генетического разнообразия вида происходило на протяжении сотен тысяч лет, что свидетельствует о том, что человеческий фактор — не единственная причина сокращения численности животных. По мнению исследователей, этот факт необходимо учитывать при разработке программ по восстановлению популяции русской выхухоли.

Ранее стало известно, что популяцию русской выхухоли помог сохранить Окский заповедник.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669745_rnd_7",
    "video_id": "record::d0abd047-2d15-4dae-878c-85bdb1923efa"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+