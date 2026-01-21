Размер шрифта
Армия

При повторном ударе БПЛА под Белгородом погиб помощник главы округа по безопасности

Под Белгородом при атаке дрона погиб помощник главы округа по безопасности
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

При атаке БПЛА погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что после удара дрона по коммерческому объекту в селе Головчино Тайлоков приехал туда для оценки последствий и помощи жителям.

«В этот момент еще один дрон ВСУ повторно атаковал парковку возле объекта. Тимофей Муроталиевич получил тяжелые ранения», — сообщил глава области.

Гладков добавил, что, несмотря на усилия врачей, Тайлоков умер от травм. У него остались двое маленьких детей.

«Тимофей Тайлоков был человеком необычайной храбрости. Он никогда не отступал перед трудностями. И в самое тяжелое время он всегда был там, где сложнее всего», — отметил губернатор и выразил соболезнования близким покойного.

15 января в результате ударов двух БПЛА в поселке Малиновка Белгородской области пострадали два человека, в том числе глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Игнатов. Медики диагностировали у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

