При повторном ударе БПЛА под Белгородом погиб помощник главы округа по безопасности

Под Белгородом при атаке дрона погиб помощник главы округа по безопасности

При атаке БПЛА погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что после удара дрона по коммерческому объекту в селе Головчино Тайлоков приехал туда для оценки последствий и помощи жителям.

«В этот момент еще один дрон ВСУ повторно атаковал парковку возле объекта. Тимофей Муроталиевич получил тяжелые ранения», — сообщил глава области.

Гладков добавил, что, несмотря на усилия врачей, Тайлоков умер от травм. У него остались двое маленьких детей.

«Тимофей Тайлоков был человеком необычайной храбрости. Он никогда не отступал перед трудностями. И в самое тяжелое время он всегда был там, где сложнее всего», — отметил губернатор и выразил соболезнования близким покойного.

15 января в результате ударов двух БПЛА в поселке Малиновка Белгородской области пострадали два человека, в том числе глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Игнатов. Медики диагностировали у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

