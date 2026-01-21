Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Арсенал» одержал седьмую победу в Лиге чемпионов

«Арсенал» обыграл «Интер» в матче 7-го тура Лиги чемпионов
Peter Cziborra/Reuters

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Арсенал» оказался сильнее миланского «Интера».

Встреча, которая прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэль Жезус и Виктор Дьокереш. У проигравшей команды отличился Петар Сучич.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» занимает первое место, набрав 21 очко. В активе «Интера» 12 баллов и девятое место.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669529_rnd_9",
    "video_id": "record::015fa79d-6cd7-4e2f-95f6-369d4762525b"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+