«Арсенал» одержал седьмую победу в Лиге чемпионов

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Арсенал» оказался сильнее миланского «Интера».

Встреча, которая прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэль Жезус и Виктор Дьокереш. У проигравшей команды отличился Петар Сучич.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» занимает первое место, набрав 21 очко. В активе «Интера» 12 баллов и девятое место.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

