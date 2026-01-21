Размер шрифта
Наука

Назван один продукт, который помогает при язве желудка и раке ЖКТ

Врач Тарасова: брокколи помогает бороться с язвой желудка и снижает риск рака ЖКТ
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Добавление в рацион брокколи помогает бороться с язвой желудка, а также снижает риск развития рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«Самая ценная молекула в брокколи — это сульфорафан. Это противовоспалительный агент: он помогает «утихомирить» вялотекущие воспалительные процессы в слизистой оболочке желудка и кишечника, которые лежат в основе многих хронических заболеваний. Сульфорафан усиливает выработку собственных ферментов печени, которые обезвреживают потенциально вредные соединения. Это мягкая и естественная поддержка главного фильтра организма. Кроме того, ряд исследований показывает, что сульфорафан может подавлять активность бактерии Helicobacter pylori — главной виновницы гастритов и язвенной болезни, выступая как вспомогательное средство», — заметила доктор.

Кроме того, брокколи богата клетчаткой, которая служит питательной средой для полезной микрофлоры. Здоровый микробиом — это крепкий иммунитет (до 70% иммунных клеток живут в кишечнике), лучшее усвоение питательных веществ и даже защита от воспалительных заболеваний кишечника.

«Комбинация антиоксидантов (витамины С, Е, бета-каротин), витамина К и того же сульфорафана способствует укреплению защитного барьера слизистой оболочки желудка. Это делает ее более устойчивой к агрессивным факторам, хотя, конечно, не отменяет лечения при уже существующей язве. Кроме того, регулярное употребление крестоцветных овощей, в частности брокколи, статистически связано со снижением риска развития рака толстой кишки, желудка и пищевода. Механизмы: защита ДНК клеток, противовоспалительное действие и стимуляция апоптоза (естественной гибели) поврежденных клеток», — заметила доктор.

Однако при неправильном приготовлении (долгая варка в большом количестве воды) сульфорафан и витамины просто уйдут в бульон. Лучше готовить овощ 5–7 минут на пару до ярко-зеленого цвета и легкой хрусткости, запекать или быстро обжаривать на сильном огне.

Ранее ученый призвал анализировать геномы всех россиян при рождении.

