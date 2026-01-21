Названы пять показателей крови, которые говорят о серьезных проблемах в организме

Медэксперт Варивода: уровень гемоглобина ниже 70 г/л говорит о тяжелой анемии

Обычный анализ крови может предупредить о серьезных сбоях задолго до появления симптомов. Какие показатели являются здесь самыми важными и какие ошибки пациентов могут исказить результаты диагностики, «Газете.Ru» рассказал Андрей Варивода, председатель совета директоров ГК «ДИАКОН», эксперт в области медтеха.

Первый показатель — глюкоза. Резко повышенный или, наоборот, слишком низкий уровень сахара — один из самых опасных сигналов.

«Значения выше 20 ммоль/л или ниже 3 ммоль/л могут говорить о риске развития гликемической комы. У людей без диабета уровень глюкозы тоже может меняться — например, при сильном стрессе, интоксикациях или во время острых заболеваний», — объяснил он.

Второй — гемоглобин.

«Уровень ниже 70 г/л свидетельствует о тяжелой анемии. Такое состояние означает — ткани и органы недополучают кислород, что особенно опасно для сердца и мозга. Пациент может чувствовать слабость, одышку, головокружение, но иногда выраженных симптомов не бывает вовсе», — сказал эксперт.

Третий — тромбоциты.

«Эти клетки отвечают за свертываемость крови. Их избыток (500–800 млрд/л) повышает риск возникновения тромбозов и опасных закупорок сосудов. Слишком низкие значения (менее 150 млрд/л), напротив, увеличивают вероятность кровотечений, даже при незначительных травмах», — заявил специалист.

Четвертый — креатинин.

«Это индикатор работы почек. Его рост может сигнализировать о снижении фильтрационной способности этого органа, в том числе на ранних стадиях болезни, когда человек еще не ощущает проблем со здоровьем. Показатель 110–150 мкмоль/л может указывать на начальные нарушения функции почек и требует дополнительного обследования», — отметил Варивода.

Пятый — ферритин.

«Он показывает запасы железа в организме. Низкий уровень (менее 15–30 нг/мл) часто связан с анемией и постоянным чувством усталости, а повышенный (более 400 нг/мл) может свидетельствовать о скрытом воспалении или избытке железа в организме», — предупредил эксперт.

При этом плохие анализы — не всегда признак болезни. Причиной появления тревожных показателей в результатах могут быть ошибки в подготовке к сдаче анализов. Эксперт назвал самые распространенные из них.

«Например, интенсивные тренировки за 12–24 часа до сдачи крови. Это стресс для организма. В результате могут повышаться уровни креатинкиназы, АСТ, ЛДГ, С-реактивного белка и лейкоцитов, имитируя миокардит, миопатию, мышечное повреждение или обезвоживание. Организму нужно время, чтобы вернуться в свое обычное состояние», — сказал эксперт.

Помимо этого, алкоголь накануне анализов влияет на показатели глюкозы, триглицеридов и печеночных ферментов. Он может вызывать гипогликемию или гипергликемию, изменять объем плазмы крови, искажать результаты биохимических показателей.

«Нарушение режима питания — еще одна частая ошибка. Глюкозу и липидный профиль необходимо сдавать строго натощак (не менее 8–10 часов без еды). В то же время общий анализ крови, исследования на антитела и гормоны допускают легкий завтрак», — резюмировал Варивода.

