Российский музыкант заявил о превращении Ларисы Долиной в мем

Юрий Лоза: Долина уже стала мемом
Максим Богодвид/РИА Новости

Певица Лариса Долина стала мемом у россиян. Об этом РИА Новости заявил музыкант Юрий Лоза.

Он отметил, что Долина в стране уже рассматривается как определенный мем, ее фамилию россияне произносят как имя нарицательное, уже придуман и введен термин «эффект Долиной». В связи с делом о продаже певицей квартиры появилась даже целая терминология, которая может стать устойчивым словосочетанием и быть на слуху в течение очень долгого времени.

21 января стало известно, что директор Долиной Сергей Пудовкин обратился к хейтерам певицы и напомнил им о «бумеранге и карме».

Незадолго до этого директор Долиной сообщил о неготовности звезды общаться с прессой и давать какие-либо комментарии, в том числе по поводу творчества. Продюсер призвал дать певице время, чтобы она пришла в себя и поправила здоровье.

Ранее Лариса Долина вернулась в Россию. 

