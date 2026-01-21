В Краснодарском крае обломки беспилотника упали рядом с многоквартирным домом

Кондратьев: обломки дрона упали рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата упали рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что среди обломков имеется и боевая часть беспилотника. Поэтому проводится эвакуация жильцов четырехподъездного 177-квартирного дома. В спортивной школе поселка организован пункт временного размещения. Местные власти обеспечат эвакуированных всем необходимым.

Место падения обломков оцеплено. Специальные службы скоро приступят к разминированию.

Губернатор добавил, что в Приморско-Ахтарске повреждены два частных дома. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба.

21 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки дрона упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода.

До этого средства противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники в небе над Сочи и прибрежной акваторией. При налете никто не пострадал, разрушений и возгорания объектов инфраструктуры тоже не произошло. Однако в центре города упали мелкие обломки дронов.

Ранее власти сообщили о пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею.