Россиянам напомнили о том, как важно для здоровья вставать ночью в туалет

Ночное удержание мочи — распространенная привычка, особенно среди пожилых людей или тех, кто стремится избежать пробуждений. Однако игнорирование позывов к мочеиспусканию в ночное время может иметь серьезные последствия для здоровья мочевыделительной системы, объяснил «Газете.Ru» врач-уролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Карен Мкртчян.

«Мочевой пузырь рассчитан на хранение до 400–600 мл мочи, но регулярное переполнение нарушает его эластичность и тонус мышц. Это ведет к гипотонии (ослаблению) детрузора — основной мышцы пузыря, что со временем вызывает хроническую задержку мочи, недержание или необходимость катетеризации. Кроме того, застой мочи — ключевой фактор риска развития цистита и пиелонефрита. Бактерии, попавшие в мочевой пузырь, активно размножаются в статичной жидкости. У женщин анатомически короткий уретральный канал усугубляет ситуацию. Длительное ночное удержание мочи повышает вероятность восходящей инфекции, особенно при наличии фоновых урологических заболеваний», — объяснил доктор.

Кроме того, концентрация солей в застоявшейся моче способствует кристаллизации и формированию конкрементов — в почках или мочевом пузыре. Ночные часы без опорожнения увеличивают время контакта солей с эпителием, создавая условия для литогенеза, особенно у лиц с нарушением обмена веществ или обезвоживанием.

«У мужчин хроническое переполнение пузыря может усугублять симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы и провоцировать застой в простате, повышая риск простатита. У женщин длительное давление переполненного пузыря на органы малого таза может нарушать кровообращение и способствовать развитию хронических тазовых болей», — заметил врач.

Рациональное ограничение приема жидкости за 2–3 часа до сна действительно снижает частоту ночных позывов (никтурии). Однако полный отказ от воды вечером чреват обезвоживанием и повышением концентрации мочи, что само по себе может раздражать слизистую пузыря и способствовать образованию камней. При частых ночных позывах (более 2 раз за ночь) следует обратиться к урологу для выявления причины: это может быть как системное заболевание, так и локальная патология мочевыделительной системы.

