Кличко сообщил, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе»

Киев находится на пути к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. Об этом рассказал в интервью газете The Times мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Ситуация с основными коммунальными услугами — отоплением, водой, электричеством — критическая. В настоящее время 5600 многоквартирных домов остаются без отопления», — уточнил он.

При этом Кличко резко ответил на попытку украинского лидера Владимира Зеленского возложить на него вину за длительные отключения электроэнергии. По словам мэра, президент «неразумно» разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство.

Кроме того, Кличко сообщил, что Зеленский отклонил его запросы на встречу для обсуждения кризиса.

20 января украинский лидер заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. По данным мэра, на левом берегу города нет водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.