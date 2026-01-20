«Последний гвоздь в крышку гроба». Как Трамп пытается создать замену ООН

Предложение американского президента Дональда Трампа о создании «Совета мира» вызвало множество противоречивых реакций со стороны международного сообщества. Многие представители стран Европы уже обвинили Трампа в попытке заменить ООН, а американский лидер успел обидеться на Эммануэля Макрона из-за ситуации вокруг Совета. Действительно ли хозяин Белого дома хочет «уничтожить международное право» и вступит ли Россия в новую организацию — в материале «Газеты.Ru».

В четверг, 22 января, на полях экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп собирается огласить полный устав и полномочия «Совета мира» по Газе — нового международного органа, создание которого инициировал американский лидер.

Для участия в работе «Совета мира» Трамп пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Полный список стран, которые Трамп пригласил в "Совет мира" 1. Албания

2. Аргентина

3. Австралия

4. Австрия

5. Бахрейн

6. Беларусь

7. Бразилия

8. Канада

9. Китай

10. Кипр

11. Египет

12. Европейская комиссия

13. Финляндия

14. Франция

15. Германия

16. Греция

17. Венгрия

18. Индия

19. Индонезия

20. Ирландия

21. Израиль

22. Италия

23. Япония

24. Иордания

25. Казахстан

26. Марокко

27. Нидерланды

28. Новая Зеландия

29. Норвегия

30. Оман

31. Пакистан

32. Парагвай

33. Польша

34. Португалия

35. Катар

36. Румыния

37. Россия

38. Саудовская Аравия

39. Сингапур

40. Словения

41. Южная Корея

42. Испания

43. Швеция

44. Швейцария

45. Таиланд

46. Турция

47. Объединенные Арабские Эмираты

48. Великобритания

49. Украина

50. Узбекистан

51. Вьетнам Источник: Bloomberg

Положительно на новости о создании нового международного органа отреагировали давние союзники Трампа — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Аргентины Хавьер Милей, участие подтвердили также в Белоруссии, Казахстане и ряде других стран.

Традиционный союзник США на Ближнем Востоке — Израиль — раскритиковал список приглашенных для участия в работе организации стран. Многие европейские страны также выразили недовольство после того, как узнали, что Трамп также пригласил Россию присоединиться к Совету.

Evelyn Hockstein/Reuters

Недовольство европейских политиков вызывает и информация о том, что члены «Совета мира» должны будут внести $1 млрд, если они хотят, чтобы их членство длилось более трех лет. При этом сам Трамп, скорее всего, сконцентрирует в своих руках все властные полномочия в рамках работы организации.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы сектора Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Совет мира» не будет ограничиваться Газой. Это «Совет мира» во всем мире», — заявил источник Axios.

Новый конфликт Европы и Трампа

Европейские лидеры отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок.

«Реакция Европы на предложения по «Совету мира» в значительной степени отражает подход европейцев ко второму сроку Трампа в целом: тянуть время, демонстрировать готовность к сотрудничеству, пытаться убедить его смягчить свою позицию. Переговорная позиция Европы еще более осложнилась на фоне угроз Трампа захватить Гренландию», — говорится в материале.

Газета Financial Times сообщает, что в ФРГ опасается, что «Совет мира» уничтожит международное право. Один из представителей правительства страны отметил, что новый международный орган, инициированный Трампом, может стать «последним гвоздем в крышку гроба международного права в том виде, в каком мы его знаем».

Нежелание участвовать в работе «Совета мира» уже выразил президент Франции Эммануэль Макрон. После чего президент США пригрозил введением пошлин в размере 200% на французское вино и шампанское, которые, по его мнению, вынудят французского лидера согласиться на вступление.

Позже американский президент опубликовал в своих социальных сетях личное сообщение от Эммануэля Макрона, в котором французский лидер предложил провести саммит «Большой семерки» (G7) в Париже при участии украинцев, датчан, сирийцев и россиян в качестве наблюдателей для решения всех актуальных проблем.

Эксперты отмечают, что из-за резкой позиции Франции по «Совету мира» между Трампом и Макроном очевидно растет напряжение.

«Кажется, что Трамп обиделся на Макрона из-за его воинственной позиции о создании «Совета мира», и обещаний Парижа противостоять Вашингтону в вопросе принадлежности Гренландии. В отместку американский лидер решил опубликовать личное сообщение от Макрона, чтобы таким образом унизить», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

Федоров добавил, что администрация Трампа всеми силами показывает, что ни в грош не ставит мнение Парижа.

«Для президента Французской Республики, который претендует на лидирующую роль в Евросоюзе, подобные действия со стороны Трампа — серьезный удар. К сожалению, во Франции многие еще не отказались от роли большой империи, которая руководит мировыми интересами. Однако контраст между Францией исторической и Францией нынешней просто непреодолим», — заявил Федоров.

При этом противостоять Трампу в военном или политическом плане в реальности Франция не сможет, и французам, как и всем европейцам, остается только «припасть к ноге Трампа, махая хвостиком», заключил эксперт.

Новый международный порядок

В частном порядке высокопоставленные европейские чиновники высказывают опасения о том, что Трамп пытается создать замену Организации Объединенных Наций, которую сам американский лидер давно критикует, сообщает Bloomberg.

«Американский президент все чаще видит себя глобальным архитектором мира и процветания, позиционируя себя как главу международной организации, призванной заменить ООН. Однако после угроз о захвате Гренландии у Европы есть все основания сомневаться в мирных намерениях Трампа», — пишет издание Le Monde.

Не исключено, что Трамп действительно пытается создать альтернативные международные институты, чтобы управлять формированием нового миропорядка, согласился политолог Константин Блохин.

«Американский президент понимает, что мир движется в сторону многополярности и пытается создать новые институты многополярного мира, чтобы поставить под контроль его развитие. Трамп понял, что западные страны сколь угодно могут созывать свои междусобойчики и решать там свои вопросы, но пока существуют такие организации как БРИКС и ШОС, развитие многополярного мира им остановить не удастся, а потому надо хотя бы за этим приглядывать», — пояснил он в разговоре с «Газетой.Ru».

По его мнению, Трамп поставил перед собой задачу создать новый международный институт, куда будут входить все его конкуренты, чтобы тормозить их развитие.

При этом вряд ли американскому лидеру удастся за короткий срок организовать работу организации, которая была бы сопоставима по своим функциям с ООН, считает Сергей Федоров.

«Конечно, никто всерьез не говорит, что «Совет мира» может заменить ООН, несмотря на все ее слабости и недостатки. Понятно, что ООН нуждается в реформации, но предложить что-то новое, чтобы устраивало всех пока не удалось, видимо Трамп решил разрушить все до основания и просто построить новое», — сказал политолог.

Участие России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о приглашении президента России Владимира Путина в «Совет мира».

«Путин получил предложение войти в «Совет мира» [по Газе]. Мы изучаем детали предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить нюансы», — поделился Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил, что Москва планирует контакты с Вашингтоном, чтобы прояснить детали предложения американской стороны по «Совету мира».

«Безусловно, мы хотим прояснить концептуальное видение и практическое видение нашими американскими коллегами этой инициативы», — сказал дипломат.

В Госдуме при этом призвали Дональда Трампа конкретизировать свое предложение по созданию «Совета мира» и назвали взнос, который потребуется заплатить постоянным членам, «астрономическим».

«Международные отношения сейчас находятся в хаотичном состоянии, а потому важно конкретизировать любые выдвигаемые предложения. Тем более важно услышать конкретные инициативы со стороны Белого дома, так как мы уже привыкли к тому, что команда Трампа часто меняет свои решения. Не совсем понятно, для чего изобретать велосипед, если у ООН уже есть разработанные подходы к урегулированию конфликта в Газе, которым никто просто не хочет следовать», — отметил в комментарии для «Газеты.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Хорошим знаком для российско-американских отношений является само приглашение России в «Совет мира» со стороны Соединенных Штатов, заявил «Газете.Ru» политолог Константин Блохин.

«То, что Трамп предложил России участвовать в работе «Совета мира», говорит о том, что он хочет продолжения двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном. Это заметный шаг вперед для американской администрации на фоне действий, которые предпринимались в эпоху администрации Джо Байдена», — пояснил политолог.

Вашингтон хочет не исключать Россию из международных организаций, а расширить ее представительство, понимая, что Москва безусловно является важным игроком на мировой арене, заключил Блохин.

В свою очередь, на Западе приглашение России в «Совет мира» восприняли отрицательно. Например, французское издание Le Monde пишет, что это была «провокация Трампа в адрес Европы».

«В качестве очередной провокации в адрес Европы, неоднократно подвергавшейся плохому обращению со стороны своего американского союзника, Белый дом пригласил Владимира Путина присоединиться к Совету мира. Путин, в отношении которого Международный суд выдал ордер на арест, рассматривается в Европе как главная угроза миру на континенте», — говорится в материале.