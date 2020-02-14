Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 65,5% россиян.

Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 февраля.

Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля.

При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса. Не доверяют 24,8%.

Уровень поддержки «Единой России» за тот же временной отрезок составил 33,2%, у коммунистов — 14,5%, либерал-демократов — 12%, «эсеров» — 6%.