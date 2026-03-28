Депутат Госдумы назвал визит российских парламентариев в США историческим

Никонов: визит российской парламентской делегации в США стал историческим
Владимир Федоренко/РИА Новости

Визит российской парламентской делегации в США можно считать историческим. Такое мнение высказал глава делегации РФ, заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»), передает РИА Новости.

Он также уточнил, что группу по взаимодействию с нижней палатой российского парламента создадут в американском конгрессе.

«Уже можно сказать, что заработала группа по связям с конгрессом США, которая существовала в Госдуме, но была безработной в последние годы. Очевидно, что в конгрессе будет создаваться группа по связям с Госдумой», — отметил Никонов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что депутаты перед поездкой в США получили все основные установки. Представитель Кремля выразил надежду, что встреча внесет вклад в «дело реанимации» двустороннего общения Москвы и Вашингтона.

Ранее глава парламентской делегации РФ в США оценил состояние духа Анкориджа.

 
