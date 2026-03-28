Депутаты Думы обсудили в Вашингтоне участие российских спортсменов в ОИ-2028

Депутаты Госдумы РФ обсудили в Вашингтоне возможность участия российских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе. Об этом заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов по итогам визита в США делегации российских депутатов, передает ТАСС.

По словам Никонова, в ходе закрытых встреч с представителями американской администрации и академического сообщества обсуждались темы стратегической стабильности, украинский кризис, развитие экономических отношений России и США, а также отмена различных ограничений.

«Эти и многие другие вопросы, даже включая вопрос возможного участия нашей страны в следующей Олимпиаде в Соединенных Штатах Америки, обсуждались», — отметил он,

Депутат уточнил, что результаты переговоров станут известны в момент принятия соответствующих решений. Депутаты также затронули тему виз, в частности, для российских болельщиков, желающих попасть на чемпионат мира по футболу, который состоится в 2026 году сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике.

До этого журналист британской газеты The Times Оуэн Слот назвал неизбежным участие российских спортсменов под своим национальным флагом в Олимпийских играх в 2028 году. По его мнению, Россия также будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете на следующей Олимпиаде.

Ранее итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр.