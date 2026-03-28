СМИ узнали, что в Белом доме рассказывают союзникам о сделке с Ираном

CBS: Белый дом предупредил союзников, что достижение сделки с Ираном затянется
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Белый дом предупредил союзников США о том, что на достижение сделки об урегулировании конфликта с Ираном потребуется время. Об этом пишет телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

«Белый дом в частном порядке говорит союзникам ожидать, что США потребуется время для достижения дипломатической сделки с Ираном», — говорится в сообщении.

По словам собеседников телеканала, Вашингтон рассчитывает на продолжение активной фазы конфликта в течение еще двух-четырух недель. При этом Тегеран якобы сомневается в интересе США к потенциальной сделке, а также полагает, что повышение цен на энергоносители может сыграть ему на руку.

Источники CBS отметили, что Иран также сомневается ориентиры США и Израиля на сроки завершения конфликта совпадают.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Уиткофф заявил, что США ждут от Ирана ответ на план по урегулированию.

 
