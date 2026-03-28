Россиянам рассказали о высокой температуре в ближайшие дни

Синоптик Макарова: на большей части РФ ожидается температура около нормы и выше

Температура около нормы и выше ожидается в ближайшие дни на большей части России. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По ее словам, на севере Ямала, в Долгано-Ненецком автономном округе, прогнозируется температура около нормы. Аналогичная ситуауия ожидается в Сибирском федеральном округе.

«На остальной территории России преимущественно теплее нормы [ожидается] погода», — сказала Макарова.

Синоптик добавила, что ветреную погоду с осадками стоит ожидать жителям побережья Дальнего Востока. Кроме того, на арктическом побережье Якутии может усилиться ветер с выпадением осадков.

25 марта синоптик Юрий Варакин сообщил, что текущая погода в Москве и Московской области опережает календарь почти на месяц — столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля. По его словам, теплая и сухая погода сохранится в регионе вплоть до 29 марта, и лишь в последние дни месяца возможны небольшие дожди.

Ранее москвичам рассказали, что перед Пасхой в столицу может вернуться снег.