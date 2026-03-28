Над Ярославлем произошла серия взрывов

Несколько взрывов произошло над Ярославлем. Об этом Life.ru сообщает со ссылкой на SHOT.

Как уточнил Telegram-канал, очевидцы рассказали о работе систем ПВО по украинским беспилотникам и ярких вспышках в небе. По словам местных жителей, было слышно от трех до пяти громких взрывов в южных и центральных районах города в 02:53 (совпадает с московским).

«Перед этим они слышали «мерзкое жужжание двигателя в небе», — говорится в публикации.

В настоящее время официальная информация об инциденте, пострадавших и разрушениях отсутствует.

28 марта в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 27 марта в министерстве обороны России рассказали об уничтожении 52 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 20:00 до 23:00 мск. Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее в Госдуме предложили сбивать над Прибалтикой летящие в Россию БПЛА ВСУ.