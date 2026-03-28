В ВСУ начался скандал из-за высокой смертности в одном из полков

Депутат Безуглая: в штурмовом полку ВСУ несколько солдат умерли от пневмонии
bezuhlamariana/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала в своем Telegram-канале, что сразу несколько бойцов 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» скончались от пневмонии.

Она поделилась, что родственники умерших обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они сообщили, что военнослужащим несвоевременно оказывали медицинскую помощь.

«Они сообщили о пяти погибших от пневмонии в феврале 2026 года, допуская, что случаев может быть больше. Женщины утверждают, что мужчины не получили своевременной помощи и даже не успели пройти подготовку», — отметила Безуглая.

Она добавила, что подобная ситуация поднимает вопрос «ответственности за смерти военных».

25 марта немецкое издание Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на экспертов писало, что на Украине все заметнее обостряется негласный конфликт между теми, кто уклоняется от мобилизации, и теми, кто оказался на передовой.

Ранее Зеленский обвинил россиян в скандалах с «бусификацией».

 
