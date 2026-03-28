Россиян предупредили о строгих правилах отправки техники с аккумуляторами

Логист Числов: технику с аккумуляторами могут не принять к отправке

Отправка техники с аккумуляторами и повербанков требует соблюдения строгих правил. Такие вещи содержат литиевые батареи, которые относятся к опасным грузам, поэтому посылки проверяют с особой внимательностью. О правилах их пересылки «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Числов, менеджер по перевозке опасных грузов СДЭК.

По его словам, ограничения связаны прежде всего с безопасностью перевозки.

«Литиевые батареи могут нагреваться и выделять тепло, что способно испортить и даже поджечь соседние грузы. При механическом повреждении литий способен воспламеняться при контакте с влагой, поэтому такие отправления проходят дополнительную проверку», — объяснил он.

Посылку могут остановить на сортировке по нескольким причинам. Например, если внутри есть запасные аккумуляторы, которые не упакованы вместе с устройством или не подключены к нему. К перевозке также не принимают технику с поврежденными батареями, например со вздутием, трещинами или сколами.

«Есть ограничения и по мощности аккумуляторов. Если она превышает 100 Вт/ч (или содержит более 2 г лития), груз оформляется как опасный. Кроме того, общий вес батарей внутри устройства не должен превышать 5 кг», — напомнил эксперт.

Правила зависят и от способа доставки. При авиаперевозке на пассажирских самолетах можно отправлять технику, в которой батарея установлена только внутри устройства. Ее необходимо заранее заявлять, маркировать и указывать характеристики аккумулятора в документах. Батареи отдельно от устройства самолетом перевозить нельзя.

«При наземной доставке правила менее строгие. Батареи можно перевозить как внутри техники, так и отдельно от нее, если они исправны и правильно упакованы. При этом мощность не должна превышать 100 Вт/ч, вес одного места — 30 кг, а суммарный вес таких батарей на одну машину — 333 кг», — отметил он.

Также для всех батарей обязательна прочная жесткая упаковка. При этом аккумуляторы внутри устройства должны быть подключены к нему, а в случае отдельной пересылки элемента питания клеммы необходимо изолировать. Отправление должно иметь маркировку «Батарея».

По словам эксперта, одна из самых частых проблем — неправильное описание груза. В документах иногда указывают общее название вроде «техника» или «деталь», не уточняя наличие аккумулятора. Ошибки могут возникнуть, если батареи пытаются отправить самолетом отдельно от устройства или не прикладывают документы с характеристиками.

«Батареи мощностью до 100 Вт/ч можно отправлять без декларации опасного груза, но их все равно нужно правильно маркировать и указывать в накладной. Если мощность выше, отправление уже оформляется как опасный груз с обязательной декларацией», — отметил эксперт.

