Россиян предупредили о строгих правилах отправки техники с аккумуляторами

Логист Числов: технику с аккумуляторами могут не принять к отправке
Владимир Астапкович/РИА Новости

Отправка техники с аккумуляторами и повербанков требует соблюдения строгих правил. Такие вещи содержат литиевые батареи, которые относятся к опасным грузам, поэтому посылки проверяют с особой внимательностью. О правилах их пересылки «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Числов, менеджер по перевозке опасных грузов СДЭК.

По его словам, ограничения связаны прежде всего с безопасностью перевозки.

«Литиевые батареи могут нагреваться и выделять тепло, что способно испортить и даже поджечь соседние грузы. При механическом повреждении литий способен воспламеняться при контакте с влагой, поэтому такие отправления проходят дополнительную проверку», — объяснил он.

Посылку могут остановить на сортировке по нескольким причинам. Например, если внутри есть запасные аккумуляторы, которые не упакованы вместе с устройством или не подключены к нему. К перевозке также не принимают технику с поврежденными батареями, например со вздутием, трещинами или сколами.

«Есть ограничения и по мощности аккумуляторов. Если она превышает 100 Вт/ч (или содержит более 2 г лития), груз оформляется как опасный. Кроме того, общий вес батарей внутри устройства не должен превышать 5 кг», — напомнил эксперт.

Правила зависят и от способа доставки. При авиаперевозке на пассажирских самолетах можно отправлять технику, в которой батарея установлена только внутри устройства. Ее необходимо заранее заявлять, маркировать и указывать характеристики аккумулятора в документах. Батареи отдельно от устройства самолетом перевозить нельзя.

«При наземной доставке правила менее строгие. Батареи можно перевозить как внутри техники, так и отдельно от нее, если они исправны и правильно упакованы. При этом мощность не должна превышать 100 Вт/ч, вес одного места — 30 кг, а суммарный вес таких батарей на одну машину — 333 кг», — отметил он.

Также для всех батарей обязательна прочная жесткая упаковка. При этом аккумуляторы внутри устройства должны быть подключены к нему, а в случае отдельной пересылки элемента питания клеммы необходимо изолировать. Отправление должно иметь маркировку «Батарея».

По словам эксперта, одна из самых частых проблем — неправильное описание груза. В документах иногда указывают общее название вроде «техника» или «деталь», не уточняя наличие аккумулятора. Ошибки могут возникнуть, если батареи пытаются отправить самолетом отдельно от устройства или не прикладывают документы с характеристиками.

«Батареи мощностью до 100 Вт/ч можно отправлять без декларации опасного груза, но их все равно нужно правильно маркировать и указывать в накладной. Если мощность выше, отправление уже оформляется как опасный груз с обязательной декларацией», — отметил эксперт.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать технику, которая не сломается через год.

 
Теперь вы знаете
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
