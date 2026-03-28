Мэр Москвы сообщил о втором сбитом беспилотнике

Собянин: на подлете к Москве сбит второй беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max сообщил о втором сбитом на подлете к столице беспилотнике.

«Уничтожен еще один БПЛА», — поделился мэр столицы.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

28 марта Собянин уже сообщал об одном беспилотнике, летевшем на Москву.

До этого Росавиация сообщала, что московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию.

В Минобороны РФ сообщали, что за вечер пятницы над регионами России, в том числе над Московским, были сбиты 52 украинских беспилотника.

Дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

26 марта российское оборонное ведомство сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) а ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией России.

Ранее в Госдуме предложили сбивать над Прибалтикой летящие в Россию дроны ВСУ.