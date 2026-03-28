В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян

Средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет выше 73 лет, до 2036 года показатели должны вырасти до 78-81 года. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, при нынешнем росте показателей к 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет.

«Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78-81 года к 2036 году», — сказала эксперт.

Ткачева отметила, что мужчины и женщины, уже достигшие 60-летнего возраста, проживут в среднем еще около 20 лет. Она уточнила, что в действительности важно не количество, а качество прожитых лет.

В частности, гериатр считает, что необходимо сберечь функциональную независимость, социальную активность и благополучие на когнитивном и эмоциональном уровнях. В нынешнее время рассуждать нужно не о продлении жизни, а о продлении периода активного долголетия.

До этого Ткачева заявила, что физическая активность остается одним из самых научно подтвержденных способов продлить молодость и снизить риск преждевременного летального исхода.

